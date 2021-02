Demi Lovato onthult details over haar bijna dodelijke overdosis: ‘Dokters gaven me nog 10 minuten’

Lovato kampte al als tiener met een alcohol- en drugsverslaving. Ze was zes jaar sober, maar had in 2018 een terugval. In juli dat jaar werd de zangeres bewusteloos in haar huis in Los Angeles gevonden nadat ze een overdosis had genomen. ,,Mijn dokters gaven me nog vijf tot 10 minuten”, blikt de Amerikaanse zangeres terug op het moment.