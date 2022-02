Denice Dest is nieuwe maître in First Dates: ‘Mijn eerste date was ook in een restaurant’

Tijdens het gesprek met Denice Dest valt één ding meteen op: haar bulderlach. De 42-jarige Amsterdamse praat makkelijk en regelmatig met zelfspot, waardoor die lach nooit ver weg is. Voor wie het nachtleven in de hoofdstad niet schuwt, is ze ongetwijfeld een bekende. Tot vijf jaar geleden was ze er regelmatig te vinden als zogenoemde doorbitch. Voor wie die term niet kent: een host die over het deurbeleid gaat, maar zeker geen uitsmijter is. Ook had ze een coachingpraktijk en trad ze op als stand-upcomedian. Nu heeft ze een nieuwe rol als maître in het populaire BNNVara-programma First Dates.