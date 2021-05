Denise Speelman: blij dat ik verhaal kwijt kon bij Miss Universe

Speelman heeft in het verleden geworsteld met een eetstoornis. Sindsdien heeft zij zich voorgenomen om in de modellenwereld te strijden tegen het ideaalbeeld dat bestaat van vrouwelijk schoon. ,,Het gaat er niet om dat je voldoet aan wat jij denkt dat het perfecte plaatje is. Natuurlijk speelt gezond eten daar een rol in. Maar het gaat er vooral om dat je mentaal goed in je vel zit. Op die manier kan je de mooiste versie van jezelf zijn.” Miss Nederland erkent dat het veel tijd kost om deze boodschap in haar vak breed uit te dragen. ,,Maar de awareness groeit: het is belangrijk om hierover te praten en blijven praten.”