Denkend aan Holland sluit af met bijna 1,9 miljoen kijkers

Tim Hofman zegt 'sorry’ om oude, vrouwon­vrien­de­lij­ke teksten

Presentator Tim Hofman, die deze week het schandaal rond The Voice of Holland naar buiten bracht, zegt nu zelf ‘sorry’ voor vrouwonvriendelijke teksten die hij in het verleden voor de camera heeft geuit. ,,Het was fout, ik schaam me daarvoor."

23 januari