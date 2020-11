Dennis Schouten openhartig: ‘Afscheid PowNed had op een eerlijke manier gekund’

Dennis Schouten (25) heeft een zure nasmaak aan zijn afscheid bij PowNed overgehouden. De reporter met de bekende Twentse tongval zegt het ‘onbegrijpelijk en raar’ te vinden dat de omroep tijdens de onderhandelingen niet met een beter bod is gekomen. ,,Je werkt vijf jaar lang kei hard om die grens van 50.000 leden te halen. En als het dan eenmaal is gelukt, hebben ze je in de huidige constructie niet meer nodig”, zegt de jonge verslaggever tegen deze nieuwssite.

Het gerucht dat Schouten zou vertrekken bij PowNed deed al eerder de ronde, maar volgens de presentator was er toen nog geen sprake van een definitief besluit. Inmiddels is de knoop doorgehakt en is duidelijk dat beide partijen niet tot een overeenkomst wisten te komen. ,,Het zat er al een beetje aan te komen. We zijn per slot van rekening niet getrouwd. Maar als je op zo'n manier moet vertrekken, is dat behoorlijk pijnlijk.”

Niet chique

Schouten ging in gesprek met PowNed over het soort contract. Waar hij voorheen een jaarcontract kreeg, wilde de omroep hem voortaan inhuren als freelancer. Dat zag de reporter niet zitten. ,,Ze wilden mij slechts één keer in de week inzetten. Niet op een vaste dag, maar wanneer het de omroep zou uitkomen. Dat is voor mij helemaal geen doen.”

Powned heeft zich tijdens de gesprekken niet van zijn beste kant laten zien, vindt Schouten. ,,Uit de gesprekken kwam zeker geen bepaalde waardering of dankbaarheid naar voren. Ik vond het allemaal maar vreemd. Ze hebben mij in de campagne om 50.000 leden te werven helemaal naar de voorgrond laten treden met al die spotjes die ik heb ingesproken. En als die grens dan bijna wordt behaald, ben ik ineens niet meer nodig. Dat vind ik raar, en helemaal niet chique.”

Onbegrip

Binnen PowNed is ‘met veel onbegrip’ gereageerd op het vertrek van Schouten. ,,Rutger Castricum belde mij vandaag. Die vond het erg vervelend dat het niet was gelukt”, stelt de reporter. Volgens voorzitter Dominique Weesie van PowNed heeft Dennis het aanbod om als freelancer te blijven werken niet geaccepteerd. ,,We kijken terug op een mooie periode en wensen hem het allerbeste in zijn verdere carrière”, laat Weesie in een reactie aan NU.nl weten.

Het vertrek gaat Schouten niet in de koude kleren zitten. ,,Het afscheid had ook op een eerlijke en fijne manier gekund. Dat gevoel houd ik er nu niet aan over. Heel jammer, want ik heb in die vijf jaar echt ontzettend veel geleerd. Desondanks wil ik PowNed bedanken voor de mooie tijd en de kansen die ze mij hebben gegeven. Er zijn gelukkig weer een hoop nieuwe dingen op mijn pad gekomen. Ik hoef mij niet te vervelen.”

