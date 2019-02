Dennis Weening in gesprek over nieuwe shows

Dennis Weening zit sinds zijn vertrek bij RTL niet verlegen om werk. De presentator, die vandaag op Spike te zien is in de eerste editie van Ink Master: Meesters van de Lage Landen - Shop Wars, zegt in gesprek te zijn over andere dingen. ,,Het is niet dat ik niks meer te doen heb", zegt Weening in de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538.