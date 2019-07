Depay schittert in nieuwe videoclip met bekende rappers en voetballers

Peperdure vliegtuigen, waardevolle sieraden en extreem kostbare auto's: Depay schroomt niet om zijn liefde voor luxe spullen in zijn videoclips te showen. En hij heeft niet alleen in dat opzicht uitgepakt, ook zijn er diverse bekende voetballers en rapper in de clip, die in de Nederlandse havenstad Rotterdam is opgenomen, te zien.



Voormalig Feyenoorder Tonny Vilhena, de Rotterdamse rapformatie Broederliefde, A.S. Roma-speler Justin Kluivert, de Rotterdamse rappers Winne en Ronnie Flex: er is geen ontkomen aan de hoeveelheid bekende Nederlanders in de videoclip. Depay rapt onder meer over zijn 'terugkeer naar the hood (Rotterdam, red.)’ en over de jonge generatie ‘kings‘, waar hij hoogstwaarschijnlijk mee verwijst naar zijn Rotterdamse vrienden.



De clip is inmiddels al bijna 140.000 keer bekeken en kan rekenen op meer dan 1300 reacties. ‘Geweldig, kan niet stoppen met luisteren', schrijft iemand. Een ander: ‘Depay schrijft geschiedenis in twee totaal verschillende industrieën.’



Buiten de reacties van internationale fans, wordt het nummer van Depay ook door andere grote voetbalsterren gepromoot. Zo deelt Ajax-speler Quincy Promes het nieuwe lied op zijn Instagram-account, maar ook Ryan Babel en Jerome Boateng promoten de nieuwe single van hun vriend.