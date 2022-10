Depeche Mode treedt in mei op in Ziggo Dome

De Britse band Depeche Mode geeft op dinsdag 16 mei een concert in de Ziggo Dome. Het optreden is onderdeel van de Memento Mori Tour, de eerste tournee van de band in meer dan vijf jaar.

De tour ondersteunt het gelijknamige album van de band, dat in het voorjaar van 2023 wordt verwacht. Kaarten voor het concert in de Ziggo Dome gaan vrijdag in de verkoop.

Depeche Mode heeft een bewogen tijd achter de rug door het overlijden van toetsenist en mede-oprichter Andy Fletcher. Hij overleed in juni aan een scheur in zijn aorta. Tijdens een persconferentie in Berlijn liet gitarist Martin Gore dinsdag weten dat het overlijden van het bandlid de tour en het album ‘een extra laag van betekenis’ heeft gegeven. Volgens leadzanger Dave Gahan zou Fletcher dit album ‘geweldig’ hebben gevonden.

Depeche Mode scoorde sinds de jaren tachtig verschillende hits zoals Enjoy the Silence, People are People en Just Can’t Get Enough. De Britten hebben veertien studio-albums uitgebracht, waarvan Spirit in 2017 de laatste was.

