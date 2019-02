Derde deelnemer TLC-afvalprogramma over extreem zware mensen overleden

Een van de deelnemers aan het TLC-afvalprogramma My 600-lb Life, over extreem zware mensen die gewicht willen verliezen, is overleden. Sean Milliken werd 28 jaar.

In het programma, dat ook in Nederland wordt uitgezonden en goede kijkcijfers scoort, worden Amerikanen met morbide obesitas een jaar lang gevolgd. In bijna alle gevallen krijgen ze een maagverkleining uitgevoerd in het ziekenhuis van Younan 'Dr. Now' Nowzaradan. Sean woog aan het begin van de opnames voor zijn aflevering in 2015 niet de 600 Amerikaanse ponden uit de naam van het programma, maar 900, omgerekend ruim 400 kilo. Hij verloor gedurende het jaar dat hij door TLC werd gevogld 180 kilo.

Vorig jaar filmde TLC Sean voor een terugblikspecial. Hij vertelde daarin dat zijn moeder, die zijn steun en toeverlaat was tijdens zijn afvaljaar, was overleden. Zijn vader maakte gisteren op Facebook bekend dat ook Sean gestorven is. Afgelopen zondag had hij moeite met ademen en werd hij opgenomen in een ziekenhuis. ,,Ze konden hem weer bij brengen, maar niet lang daarna stopte zijn hart ermee”, aldus Matt Milliken.

Sean is de derde deelnemer van het programma die het afgelopen halfjaar is overleden. In augustus stierf Lisa Fleming aan complicaties van haar overgewicht. Enkele weken daarvoor pleegde James 'L.B.' Bonner zelfmoord. In 2017 overleed een van de deelnemers tijdens de opnames van zijn aflevering.