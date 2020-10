Derde seizoen op komst van hitserie Big Little Lies

Auteur Liana Moriarty is volgens de actrice bezig met een nieuw verhaal. ,,Onze groep van vrouwen wil het allemaal doen. Het is meer dat de ideeën nog een vaste vorm moeten krijgen”, vertelde Nicole in de Jam Nation-podcast van iHeart Radio.



Vorige maand zei de actrice al dat zij en haar collega's Reese Witherspoon, Zoë Kravitz, Laura Dern en Shailene Woodley graag nog een seizoen zouden maken van de geprezen HBO-serie. ,,We willen allemaal heel graag weer met elkaar samenwerken.”



Big Little Lies is gebaseerd op het gelijknamige boek van Moriarty. Het eerste seizoen uit 2017 omvatte het volledige verhaal van het boek. Vanwege het succes werd Liane gevraagd een nieuw verhaal te pennen voor een tweede reeks, die vorig jaar werd uitgezonden. De serie won verschillende prijzen, zoals meerdere Emmy's en Golden Globes.