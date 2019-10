Derksen, Genee en Gijp maken in 2020 Oranje editie Veronica Inside

Veronica Inside gaat komende zomer een Oranjespecial maken. Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen komen tijdens het Europees kampioenschap voetbal dagelijks in actie voor het voetbalpraatprogramma, dat sinds vorig seizoen door Talpa is overgenomen.

De laatste plooien moeten nog worden nog gladgestreken maar zowel Talpa als het supertrio hebben uitgesproken graag een zomerse editie te maken. De kans dat Nederland weer present is op een eindronde, is sinds de overwinning op Noord-Ierland (3-1) van afgelopen donderdag groot. Oranje ontbrak de laatste twee keer, in 2016 en 2018.

Of de zomerse editie van Veronica Inside ook VI Oranje gaat heten, is zeer de vraag. Die naam behoorde altijd toe aan RTL waar het trio tot vorig jaar in dienst was en de reguliere én Oranje-specials maakte. Ook is nog niet duidelijk of het programma op SBS 6 komt, of op Veronica.

Relletjes

Namens RTL bespraken Genee, Van der Gijp en Derksen de WK’s van 2010 en 2014 en het EK in 2012. In 2016 werd langer doorgegaan met de reguliere uitzendingen van Voetbal Inside. In de zomer van 2018 toen de Nederlandse voetballers wederom afwezig waren, maakte het drietal VI Oranje Blijft Thuis. Dat programma veroorzaakte een aantal relletjes.

In 2010 begon RTL met een WK-editie vanuit het Kurhaus. Met gasten, analytici en muzikale optredens. Dat programma werd een groot succes, mede dankzij de prestatie van het Nederlands elftal (tweede). De uitzendingen werden ‘live’ vanuit het Kurhaus in Scheveningen opgenomen, maar de kans dat de heren daar opnieuw neerstrijken is klein. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie.