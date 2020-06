Derksen hoeft geen ander programma na Veronica Inside: ‘Als het ophoudt, was dit het’

Als Veronica Inside ophoudt hoeft Johan Derksen niet zo nodig in een ander programma. Dat zei hij vanavond in RTL Boulevard . De 71-jarige voetbalanalist had eerder aangegeven niet meer op de rel rond de voetbaltalkshow te willen reageren, maar deed dat nu alsnog.

,,Ik heb geen enkele ambitie om iets in tv-land te doen”, aldus Derksen. ,,Als dit ophoudt: dat was het dan.” De analist uit Grolloo wilde niet ingaan op de vraag of hij van tevoren wist dat er bij de racisme-uitzending twee mensen van kleur aan tafel zouden zitten om te discussiëren over zijn vermeend racistische opmerkingen.

Derksen zegt geen ruzie met Wilfred te hebben. ,,Maar er zijn principes geschonden. We gaan een keer zitten met z’n drieën als we eraan toe zijn. Maar ik denk dat dezelfde problemen blijven, dat verandert niet.”

Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen liggen met elkaar in de clinch omdat Derksen en Van der Gijp boos zijn over de racisme-uitzending van vorige week. In de talkshow gingen de mannen in gesprek met strafpleiter Natacha Harlequin en oud-voetbalinternational Dries Boussatta. Zij probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als ‘racistisch’ worden beschouwd.

De speciale uitzending was in het leven geroepen na kritiek op een opmerking die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Derksen vroeg zich bij een foto van Zwarte Piet lachend af of dat Akwasi zou zijn. Hoofdsponsors TOTO en Bavaria distantieerden zich van deze uitspraken, adverteerders haakten af. De spelers van het Nederlands Elftal, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot. Derksen reageerde laconiek op alle rumoer die was ontstaan en zei geen spijt te hebben van zijn opmerking. ,,Je kunt het een slechte grap vinden, maar dat zal me een zorg zijn. Als je het hele programma hebt gezien, dan weet je dat wij afstand hebben genomen van het begrip racisme”, aldus Derksen hierover.

Gijp en Derksen hebben aangegeven dat ze vanwege de ruzie niet door willen met het programma. Maar de mannen zijn wel vaker rollebollend over straat gegaan. Ook is Derksen wel eens boos weggelopen uit de uitzending. Toch gooit hij ook nu de deur niet helemaal in het slot. ,,Ik heb het nu helemaal gehad. Maar ik ga ervan uit dat de woede deze zomer nog wel zakt”, aldus Derksen afgelopen week.

Bij Op1 zondagavond zei Wilfred Genee dat ze de racisme-uitzending achteraf beter niet hadden kunnen laten doorgaan. Of Veronica Inside met Johan Derksen en René van der Gijp ooit terugkeert op de buis, durfde de presentator niet te zeggen.

Volgens televisiecolumniste van deze site Angela de Jong heeft Genee een terugkeer van het programma zelf onmogelijk gemaakt met zijn optreden bij Op1. ,,Een presentator die vindt dat je tegenwoordig niet alles moet of kunt zeggen, scoort wellicht deugpunten bij de Arie Boomsma’s van deze wereld maar zet de bijl aan de wortel van een show als VI.”

