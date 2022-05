‘Derksen is geen strijder van het vrije woord, maar van zijn eigen ijdelheid’

Met video Johnny Depp gebruikt interview met Twan Huys als bewijs in rechtszaak

Het interview dat Twan Huys in 2018 had met Amber Heard voor het programma RTL Late Night is gebruikt in de rechtszaak die Johnny Depp tegen zijn ex-vrouw Heard heeft aangespannen. In het gesprek zegt Heard de 7 miljoen dollar, die ze aan haar scheiding met Depp overhield, evenredig te hebben gedoneerd aan twee goede doelen. Een van die non-profitorganisaties zegt echter nooit het volledige bedrag van 3,5 miljoen dollar te hebben ontvangen, iets wat Heard tot nu toe ontkende.

18:24