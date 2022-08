Dertien kanshebbers voor nieuwe Televizier-Ster Impact

Ook het gesprek met Jaimie Vaes in Khalid & Sophie is een kanshebber. Vaes vertelde in de talkshow over haar persoonlijke ervaringen met Lil’Kleine en bracht zo het probleem van huiselijk geweld onder de aandacht. Verder dingen onder meer fragmenten uit Humberto en Dit Was het Nieuws mee en maken programma’s als Jojanneke en de Jeugdzorgtapes en Samen in Actie voor Oekraïne kans. In totaal zijn er dertien genomineerden.