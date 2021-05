Deze acteurs spelen Aladdin en Jasmine in de nieuwe Aladdin-musical

Harry en Meghan vragen donaties voor stichting op Archies verjaardag

6 mei Archie viert vandaag zijn tweede verjaardag en zijn ouders maken van die gelegenheid gebruik om donaties te vragen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan vragen schenkingen voor betere toegang tot coronavaccins over de wereld. Dat schrijven de twee in een brief die verschenen is op de website van hun stichting Archewell.