Deze actrice volgt Free Souffriau op als Mega Mindy

Het is niet de eerste keer dat Lotte Stevens in de huid kruipt van Mega Mindy. In het vijftienjarig bestaan van de superheldin viel zij weleens in. In België is Lotte Stevens te zien in de KETNET-serie Hoodie, waarin ze de rol van Flo speelt. Daarnaast heeft de populaire Vlaamse jeugdactrice ervaring in diverse musicals. ,,Ik vind het geweldig dat ik Mega Mindy in de theatershow mag gaan spelen”, laat Lotte Stevens weten. ,,Zij is voor zoveel kinderen een superheldin. Het wordt ongetwijfeld in alle opzichten een groot avontuur.”



De Mega Mindy Theatershow, een productie van Studio 100 is vanaf maart 2022 in Nederland te zien en bevat bekende hits zoals ‘Tijd voor Mega Mindy’. De populaire superheldin komt weer voor een moeilijke opgave te staan, maar ze zet alles op alles om het recht te laten zegevieren. Daarbij krijgt ze uiteraard hulp van haar goede vriend Mega Toby. Maar ook van haar fans in de zaal vraagt Mega Mindy hulp. De Mini Mega Mindy’s en mini Mega Toby’s zijn in deze voorstelling onmisbaar om het verhaal tot een goed eind te brengen.



Wie de rol van Mega Toby gaat spelen, is nog niet bekend. Studio 100 opent vanaf vandaag de inschrijving voor acteurs die auditie willen doen om deze superheld te spelen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: www.studio100.com