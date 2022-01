Deze artiesten maken kans op een Top 40 Award

Emma Watson wilde na vier films stoppen met Harry Potter

Het scheelde niet veel of Emma Watson was na vier films gestopt als Hermelien Griffel in de Harry Potter-franchise. In de HBO Max-special Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts wordt onthuld dat de actrice sterke twijfels had om deel te nemen aan de vijfde film uit de serie, Harry Potter en de Orde van de Feniks.

