Deze band trekt vanavond 25.000 fans naar Gelredome ondanks kwartfinale Oranje: ‘Ongelukkig toeval’

Emotionele Céline Dion heeft zeldzame ziekte: ‘Doe er alles aan om terug te vechten’

Bij Céline Dion is recent een zeldzame neurologische aandoening geconstateerd. De zangeres heeft het zogeheten stiff-personsyndroom, heeft ze bekendgemaakt in een video op Instagram. Daardoor kan ze komend voorjaar nog niet optreden in Europa.

8 december