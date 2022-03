Deze bekende Nederlanders kregen in maart 2022 een baby

Babynieuws! Voor onder anderen Kimberley Klaver en Joshua Nolet was maart een bijzondere maand: zij kregen er een nieuw gezinslid bij. Hieronder lees je welke BN’ers nog meer een baby kregen óf deze maand aankondigden in verwachting te zijn.

Actrice Kimberley Klaver leeft helemaal in een babybubbel sinds de geboorte van haar zoontje Dani.

Het was voor zangeres Eva Simons een lange en pittige bevalling, maar haar dochtertje Rosie Nova is geboren. Het meisje is ‘nu al het beste’ dat de zangeres overkomen is.

Chef'Special-zanger Joshua Nolet en zijn vriendin Caroline zijn ouders geworden van hun dochtertje Coco.

Nick Kamermans, bekend van het tv-programma Married at first sight, is vader geworden van zoontje Senn. Zijn huwelijk met Maxime in het programma hield geen stand, maar Nick is nu helemaal in de wolken met zijn vriendin Lyan.

Komiek René van Meurs is vader geworden van zijn ‘allergrootste kleine vriend’ Jesse.

Dochtertje Kae van topsporters Sven Kramer en Naomi van As wordt grote zus. Het stel is in verwachting van een tweede kindje!

Charlotte Nijs riep haar volgers met de gemeenteraadsverkiezingen op om te stemmen voor de toekomstige generaties, daarbij wijzend naar haar buik. De politiek verslaggever van Hart van Nederland is in verwachting van haar eerste kindje.

Niet alleen Kae van Sven Kramer en Naomi van As wordt grote zus, ook dochtertje Fallon van Danny Froger krijgt er een broertje of zusje bij. De vriendin van Danny is in verwachting van hun tweede kindje.

