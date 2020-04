Deze filmklassiekers gaat de NPO uitzenden op verzoek van de kijker

De programmering van Heimwee TV, overdag te zien op NPO 2, wordt vanaf donderdag 16 april uitgebreid met een flink aantal filmklassiekers. Onder de uit te zenden films bevinden zich tal van Oscarwinnaars zoals de komedies Irma la douce en The Fortune Cookie van regisseur Billy Wilder en andere klassiekers als Rain Man, A Fish Called Wanda, Tootsie en Fiddler on the roof. ,,We krijgen vanuit onze achterban veel verzoeken om filmklassiekers uit te zenden”, legt Omroep Max-baas Jan Slagter uit. ,,In deze tijd waarbij vanwege de coronamaatregelen mensen zoveel mogelijk thuis blijven, bieden wij deze films graag aan. Even terug in de tijd en de gedachten verzetten.” De films zijn elke donderdag te zien om circa 14.30 uur op Heimwee TV. De eerste weken staat The Pink Panther -cyclus geprogrammeerd, met in de hoofdrol Peter Sellers als de onhandige speurneus Inspecteur Clouseau.

Deze films zijn allemaal te zien op Heimwee TV:

The pink panther (1964) – met Peter Sellers

The pink panther strikes again (1976) – met Peter Sellers

Return of the pink panther (1975) – met Peter Sellers

Revenge of the pink panther (1978) – met Peter Sellers

The party (1968) – met Peter Sellers

A fish called Wanda (1988) – met John Cleese, Carrie Fisher, Kevin Kline (Oscar voor Kevin Kline)

Fiddler on the roof (1971) – musical Anatevka (drie Oscars, o.m. voor muziek van John Williams)

Funny girl (1968) – met Barbra Streisand en Omar Sharif (Oscar voor Barbra Streisand)

The way we were (1973) – met Barbra Streisand en Robert Redford (twee Oscars, muziek van Marvin Hamlisch)

Yentl (1983) – met Barbra Streisand (Oscar voor muziek van Michel Legrand)

The Fortune cookie (1966) – met Walter Matthau, Jack Lemmon (Oscar voor Walter Matthau)

Irma la douce (1963) – met Jack Lemmon, Shirley Maclaine (Oscar voor de muziek van André Previn)

The muppets take Manhattan (1984)

Tootsie (1982) – met Dustin Hoffman en Jessica Lange (Oscar voor Jessica Lange)

Rain man (1988) – met Dustin Hoffman en Tom Cruise (vier Oscars, o.m. voor Dustin Hoffman)

When Harry met Sally (1989) – met Billy Crystal en Meg Ryan

Murder by death (1976) – met Peter Falk, David Niven, Maggie Smith en Peter Sellers

My girl (1991) – met Macaulay Culkin, Anna Chlumsky en Dan Ackroyd