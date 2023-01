Deze films moeten dit jaar volle zalen trekken

Prins William naar verluidt razend over onthullin­gen jongere broer: 'Grens overschre­den’

Prins William (40) is zowel ‘woedend als gebroken’ na de spraakmakende onthullingen van prins Harry (38) in zijn autobiografie Reserve. De hertog van Sussex omschrijft in zijn memoires onder meer hoe zijn oudere broer hem ooit fysiek aangevallen heeft. William zou Harry daarnaast ook verboden hebben om te speechen op zijn huwelijk.

7 januari