Deze foto van Beyoncé werd het meest geliket in 2017

Gloria Estefan: Trump, immigranten doen ertoe!

4 december De Amerikaans-Cubaanse zangeres Gloria Estefan gaat in College Tour in op het presidentschap van Donald Trump. In augustus annuleerde hij het evenement Kennedy Center Honors om de aandacht niet van de geëerde celebrities af te leiden. Estefan: ,,Het is een controversieel presidentschap en dat zou de awards overschaduwen, dus ik vind het heel goed dat hij die beslissing heeft genomen.'' Ze heeft ook bedacht wat ze Trump wil vertellen, mocht ze hem ooit ontmoeten. College Tour, vrijdag 21.05 uur, NPO2.