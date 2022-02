Deze halfbakken quiz is exemplarisch voor de staat waarin RTL verkeert

Ik snap best dat ze het momenteel lastig hebben bij RTL. Alle versies van The Voice vielen ineens weg, er moet razendsnel geschoven worden met programma’s om gaten op te vullen. Dan kan het natuurlijk gebeuren dat een show die half af is, of wellicht eerder niet goed genoeg werd bevonden, toch maar de zender op wordt geslingerd. Onder het motto: op hoop van zegen, we moeten wat.