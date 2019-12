Deze hit van Miss Montreal is het meestgedraaide kerstliedje

Youp van ‘t Heks Flappie en Christmas Was a Friend of Mine van Fay Lovksy maken de top drie van dit jaar compleet. In de lijst is verder plek voor onder meer André Hazes, The Common Linnets en Sieneke. Nick en Simon hebben maar liefst twee van de tien meestgedraaide Nederlandse kerstnummers gemaakt. Santa’s Party en Vrolijk kerstfeest staan respectievelijk op plek vier en zeven in de lijst.