Deze man maakte de bekendste tv-tunes: ‘DWDD met andere muziek, dat past toch niet?’

Pas 43 jaar oud is Martijn Schimmer. Hoe vereerd hij ook is met de Buma Award die hij krijgt voor zijn prestaties, hij moet er ook wel een beetje om grinniken. ,,Normaal krijg je zo’n onderscheiding als je 60, 70 jaar bent. Ik beschouw het daarom als een aanmoedigingsprijs.’’



Schimmer, die ooit in zijn eentje begon maar tegenwoordig een bedrijf heeft dat nog zes producers herbergt, wordt onderscheiden omdat hij zo goed aanvoelt wat het muzikale visitekaartje van een programma moet zijn. Schimmer begon ooit met de herkenningstune voor Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. ,,Toen duurde zo’n leader nog een minuut. Tegenwoordig moet je het doen in vijftien seconden.’’



Een van zijn laatste werken was de herkenningsmelodie voor Chantal komt werken (vanaf eind maart op RTL 4). ,,Het is iets gospelachtigs geworden, volgens mij gaat dat goed werken.’’



Lees door onder de foto.