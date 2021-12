Deze naam zingt rond als deelnemer van het Eurovisie Songfestival namens Nederland

Bronnen in Hilversum spreken elkaar tegen, maar wat wel overeenkomt in hun boodschap is dat ze de naam van zangeres Lakshmi noemen, voluit Lakshmi Swami Persaud (28). De vriendin van Kensington-zanger Eloi Youssef deed in 2015 mee aan de Beste Singer-songwriter, werd mede bekend dankzij programma's als DWDD, De slimste mens en Wie is de Mol? en bracht in 2017 haar debuutalbum uit. Pop noir is de omschrijving die zij zelf geeft aan haar muziek.

Wie Nederland op 10 of 12 mei in een van de halve finales vertegenwoordigt, is een zaak van de selectiecommissie van AvroTros. Daarin zitten onder anderen de tv-commentatoren Cornald Maas en Jan Smit en radio-dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga. Zij kijken niet meer eerst naar de artiest, maar naar het liedje, een werkwijze die eerder uitstekend beviel bij onder anderen Duncan Laurence, die in 2019 met Arcade vanuit het niets kwam en een gouden greep bleek.

Behoedzaam

De artiest die is uitverkoren, mag contractueel niets loslaten over zijn of haar deelname totdat de omroep dat naar buiten brengt. Lakshmi's woordvoerder Casper Knipscheer van Twist Agency antwoordt dan ook behoedzaam op de vraag die hem wordt voorgelegd. ,,Als Lakshmi voor het Songfestival benaderd zou worden, dan zou ze daar wel voor openstaan. Maar op dit moment is daar niets over te melden.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Lakshmi wordt genoemd als kandidate voor het Songfestival © ANP Kippa

De commissieleden gaan niet in op vragen, maar verwijzen direct naar de woordvoerster van AvroTros, die op haar beurt niets loslaat over de procedure. Wie wel iets mag zeggen, zijn de artiesten die nu al weten dat zij niet zijn verkozen. Zanger Jaap Reesema en dj Armin van Buuren waren in de race voor Turijn, maar kregen recent een telefoontje met de boodschap dat hun lied het niet is geworden.

,,Armin en ik zaten samen in de studio om wat liedjes op te nemen, maar niet met het idee om dat te doen voor het Songfestival’’, zegt Reesema. ,,Maar opeens hadden we een lied dat we heel geschikt vonden, toen kregen we het idee om dat in te sturen. Volgens mij zijn er wel 400 liedjes ingestuurd, wij hoorden een week of twee geleden dat de keuze op iemand anders gevallen is. Wie dat is, wordt er niet bij gezegd natuurlijk. Ik hoorde ook dat het Lakshmi is, volgens mij zit zij ook in het kamp van Ilse DeLange die - overigens terecht - veel invloed heeft bij de keuze. Het zou zo maar kunnen, ik weet het echt niet.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Jaap Reesema en Armin van Buuren waren in de race voor het Songfestival, maar worden het niet © Armada

Hoe het voor Turijn afgewezen lied van hem en Armin heet, laat Reesema nog even in het midden. Maar het komt zeker nog uit. ,,Dit jaar niet meer, we weten nog niet wanneer wel. We vinden het zelf een bijzonder goed liedje, dat ook tekstueel had gepast bij het Songfestival. Natuurlijk was het geweldig geweest om naar Italië te gaan, maar het is ook een goed teken dat het in Nederland nu zo'n zware concurrentiestrijd is. Het Songfestival is echt prestigieus geworden. Wie weet komt het er ooit nog van.’’