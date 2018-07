Deze nieuwe singles mag je deze week niet missen

Vrijdag is de dag dat de meeste artiesten hun nieuwe nummers droppen. De een met wat meer hitpotentie dan de ander, maar we zetten vandaag de potentiële 'knallers' op een rijtje. Oordeel zelf.

Zedd ft. Elley Duhé - Happy Now

Zedd is terug met een nieuwe single. De Duitse dj heeft de bij ons relatief onbekende Elley Duhé gestrikt voor zijn nieuwe song Happy Now. Na hits als Clarity, Stay en The Middle lijkt ons dat dit wel weer een nieuwe hit kan worden van de producer van Russische afkomst.

Broederliefde - Tizora

We hebben er één single uitgekozen, maar Broederliefde heeft een heel nieuw album en dus kunnen we weer genieten van fijne, vrolijke Nederlandse hiphop sounds. De groep heeft bij het nummer Tizora een clip gedropt, maar er zijn ook samenwerkingen met Ronnie Flex, Afrojack, Josylvio én - heel verrassend - Glennis Grace. Het nummer Hoe je bent met Frenna werd eerder al uitgebracht en leverde binnen één maand meer dan 8 miljoen streams op Spotify op. De zomer is volop bezig en daar past dit album prima bij.

Bizzey, Ronnie Flex ft. $hirak - Maria

Alles wat Ronnie Flex aanraakt, verandert in goud, zo lijkt het. Zeker nadat hij afkickte van zijn wietverslaving, lijkt hij scherper dan ooit en klaar om Nederland te veroveren. Nadat hij drie weken geleden al de mooie remake van Omarm me met Bløf uitbracht, is het nu de beurt aan Maria. Samen met zo'n andere hitmachine (Bizzey) en de geweldige Nederlandse hiphop-producer Jack $hirak, die de laatste tijd steeds meer op de voorgrond treedt. Hitgarantie praktisch gegarandeerd of, om in Ronnie Flex' termen te blijven: 'viraal'.

Muse - Something Human

Muse bracht donderdag al een langverwachte single uit. Something Human is niet wat de diehard fans normaal gesproken te horen krijgen van Muse en dus waren de reacties wisselend. Het is voor sommigen namelijk wel erg 'poppy'. En omdat het nummer pop-invloeden heeft, is het gelijk kansrijk om een hit te worden.

The Prodigy - Need Some1

The Prodigy is terug en hoe. Met hun herkenbare, harde housebeats. En passant kondigde de Britse act ook een nieuwe plaat aan, genaamd No Tourists. Dat is de opvolger van The Day is My Enemy uit 2015.

Silk City ft. Diplo, Mark Ronson en Mapei - Feel About You