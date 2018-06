Deze oud-profs stoppen als VI-columnisten

Coen & Sander schitteren met 'blote lus'-tek­sten in GTST

17:26 'Over blote lus gesproken! Kan jij ons misschien even de weg wijzen?' Met deze dubbelzinnige tekst opent Sander Lantinga zijn GTST-momentje vanavond in de 5835ste aflevering van de soapserie. Samen met collega Coen Swijnenberg speelt hij een gastrolletje en vervullen ze een bucketlistopdracht.