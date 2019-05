Deze rijke vrouw wil 16,5 miljard (!) euro aan goede doelen schenken

MacKenzie scheidde dit jaar van Jeff Bezos. De twee kwamen overeen dat Mackenzie 4 procent van de aandelen van Amazon krijgt. Die aandelen zijn 31 miljard euro waard. ,,Ik heb onevenredig veel geld om te delen’’, legt ze uit. Al weet ze nog niet waar het geld naar toe gaat. ,,Dat zal tijd, inspanning en zorg vergen.’’

In januari kondigde het ultrarijke stel aan te gaan scheiden. Amazon-topman Jeff Bezos (54) en zijn vrouw MacKenzie Bezos (48) kondigden in een gezamenlijke verklaring op Twitter aan een punt achter hun huwelijk te zetten.

Van een vechtscheiding is absoluut geen sprake bij het ex-koppel. De Amazon-baas, en tevens rijkste man ter wereld, liet zich in een tweet lovend uit over de gulheid van zijn ex. Bezos twitterde: ,,MacKenzie gaat het geweldig doen op het gebied van filantropie en ik ben trots op haar. Zet hem op MacKenzie!”

Weggeven

In de Verenigde Staten hebben meer miljardairs aangegeven de helft van hun geld weg te willen geven. Deze beweging heet The Giving Pledge en is een initiatief van Bill en Melinda Gates samen met Warren Buffett. Er doen nu ruim 200 miljardairs uit 23 landen aan mee.

Jeff Bezos prees zijn ex-vrouw op Twitter voor haar belofte. Zelf heeft hij The Giving Pledge nog niet ondertekend, wel gaf hij in 2018 twee miljard dollar weg aan onderwijs en instanties die daklozen proberen te helpen.

Voorpaginanieuws

In Nederland werd een scheiding van één van onze superrijken ook al eens voorpaginanieuws. Een gotspe vond miljardair Marcel Boekhoorn het dat De Telegraaf in januari 2007 met chocoladeletters de krant opende met ‘duurste scheiding ooit’. ,,Het sloeg nergens op. Schandalig’’, zo zei hij hier eerder over in één van zijn zeldzame interviews met deze krant. Inmiddels is de Nederlander, die onlangs de Hema kocht, met Rebecca Cabau van Kasbergen, de zus van Yolanthe.