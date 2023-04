Deze Rotterdamse acteur zet alles op alles om Oscar te winnen: ‘Niet uit arrogantie, ik geloof gewoon in mezelf’

Het grote publiek kent zijn gezicht al, bijvoorbeeld van de hitserie Mocro Maffia, van de NPO-serie Vermist, Penoza of van Flikken Maastricht. En dan is er ook nog die grote Nederlandse speelfilm, Vuurlinie, die na de zomer zal draaien en waarin hij een grote rol speelt. Zouhair Mtazi: zijn naam doet bij veel lezers weliswaar niet meteen een belletje rinkelen, het zien van zijn hoofd doet dat wel. En steeds meer ook. Want Mtazi is op weg om bekend te worden. Het is allemaal nog maar het begin, denkt de Rotterdamse veertiger.