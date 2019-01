Deze verliefde filmkoppels kunnen elkaar eigenlijk niet uitstaan

Leonardo DiCaprio (44) en Claire Danes (39) in Romeo + Juliet (1996)

Leonardo DiCaprio en Claire Danes speelden in 1996 het wereldberoemde verliefde koppel in Romeo + Juliet, een filmadaptatie van Baz Luhrmann. Maar achter de schermen was er eerder sprake van een Shakespeariaanse tragedie. Volgens crewleden vond Claire haar tegenspeler “irritant en onvolwassen”, omdat Leonardo geregeld grappen uithaalde op de set. Zij zou dan weer al snel sterallures hebben gekregen, waardoor DiCaprio haar “vervelend, gereserveerd en gespannen” vond. De wrevel bleef trouwens nog lang aanhouden: 15 jaar na de opnames weigerde Danes een rol in de film J. Edgar van Clint Eastwood, omdat DiCaprio toen de hoofdrol vertolkte.

Volledig scherm Van romantiek tussen Romeo en Juliet was op de set dus geen sprake. © PR

Wijlen Patrick Swayze en Jennifer Grey (58) in Dirty Dancing (1987)

Een meisje dat verliefd wordt op haar dansleraar: het verhaal was even simpel als hartverwarmend. Dirty Dancing werd één van de meest romantische films van de jaren 80. Verrassend dus, dat de twee acteurs in het echt alles behalve the time of their life hadden. ,,Ze was erg emotioneel en had vaak moodswings. Heel onprofessioneel”, schreef Patrick Swayze over Jennifer in zijn autobiografie. Daardoor moesten heel wat scènes opnieuw ingeblikt worden, tot zijn grote irritatie. Bovendien beweerde hij dat Grey bij elk beetje kritiek meteen in tranen uitbarstte.

Volledig scherm © PR

Ryan Gosling (38) en Rachel McAdams (40) in The Notebook (2004)

De iconische scène waarin Ryan Gosling en Rachel McAdams elkaar passioneel kussen te midden van de stortende regen maakte van The Notebook één van de meest bekende romantische films. Maar in realiteit brak er eerder onweer uit tussen de hoofdrolspelers. ,,Misschien moet ik dit verhaal niet vertellen, maar op een dag konden ze niet overweg met elkaar op de set. Maar dan ook écht totaal niet”, bekende schrijver en regisseur Nicholas Sparks in een interview. ,,Ryan kwam toen naar mij toe, terwijl er 150 mensen omheen stonden. ‘Kun je haar weghalen en een andere actrice brengen? Ik kan het niet, ik kan het niet met haar. Er komt gewoon niks meer uit’, zei hij”. Na een geïmproviseerde therapiesessie op de set wisten de twee hun verschillen bij te leggen.

Volledig scherm Op de set was het niet zo'n grote liefde als op het scherm... © New Line Cinema

Johnny Depp (55) en Angelina Jolie (43) in The Tourist (2011)

Toen Johnny Depp en Vanessa Paradis uit elkaar gingen, wees zij met de beschuldigende vinger naar Angelina Jolie. Die had dan ook al een stevige reputatie opgebouwd, gezien ze eerder al het huwelijk van Brad Pitt en Jennifer Aniston deed stranden. Toch was er van verliefde gevoelens tussen Angelina en Johnny geen sprake. Jolie gaf aan dat ze het absoluut niet kon vinden met Depp. Die reageerde dan weer door Angelina Jolie als “een aartsmoeilijk mens” af te schilderen tijdens interviews. Depp was dan ook opgelucht toen de opnames waren afgerond, en hij weer zonder Angelina ‘de toerist’ kon gaan uithangen.

Volledig scherm Johnny Depp vindt Angelina “een aartsmoeilijk mens”. © Sony Pictures

Chad Michael Murray (37) en Sophia Bush (36) in One Tree Hill (2003)

Het verhaal van Chad, die in de reeks in de huid van Lucas Scott kroop, en Sophia is opmerkelijk. De twee leerden elkaar in 2003 kennen op de set van het populaire One Tree Hill. De vonk sloeg ook in het echt over, waarna het koppel nog geen jaar later in het huwelijksbootje stapte.

Hun huwelijk hield echter maar vijf maanden stand omdat hij haar meermaals bedroog. De acteurs moesten na hun scheiding nog lang met elkaar samenwerken op de set, met alle gevolgen van dien. Er werd ook geregeld met modder gegooid: zo beweerde Sophia Bush dat ze zich onder druk gezet voelde om in het huwelijksbootje te stappen met haar One Tree Hill-tegenspeler, en eigenlijk helemaal niet wilde trouwen.

Volledig scherm Chad Michael Murray en Sophia Bush in betere tijden. © YouTube

Reese Witherspoon (42) en Vince Vaughn (49) in Four Christmases (2008)

In de hartverwarmende kerstfilm Four Christmases viert de liefde hoogtij. Maar volgens de crew ging het er achter de schermen tussen Vince Vaughn en Reese Witherspoon ijskoud aan toe. Reese zou er een bloedhekel aan gehad hebben dat zij steeds goed voorbereid op de set arriveerde, terwijl hij met een ‘net-uit-bed’-look kwam opdraven zonder zijn teksten uit het hoofd te kennen. Omdat Vince’ ego gekrenkt was, weigerde hij na de opnames resoluut om samen met Witherspoon de film te promoten.

Volledig scherm Omdat Vince zijn ego gekrenkt was, weigerde hij na de opnames om samen met Witherspoon de film te promoten.

Pierce Brosnan (65) en Teri Hatcher (54) in Tomorrow Never Dies (1997)

Op de set van de achttiende James Bond-film had acteur Pierce Brosnan op sommige momenten allicht graag gebruik gemaakt van een licence to kill, zoals zijn personage in de films. Hij was niet te spreken over zijn tegenspeelster Teri Hatcher.

De latere Desperate Housewives-actrice kwam meer te laat opdagen dan op tijd, wat Brosnans bloed deed koken. Volgens sommige crewleden kwam het zelfs tot een handgemeen op de set, maar dat heeft Pierce altijd ontkend. ,,Ik was inderdaad boos, omdat Teri op een draaidag alweer veel te laat was. Toen wist ik alleen nog niet dat ze net zwanger was”, aldus de acteur toen. Hatcher bleek later immers vooral wegens ochtendmisselijkheid te laat te komen.

Brosnan had daarnaast nog een andere reden om boos te zijn op Hatcher: de actrice werd gecast boven Monica Belluci, een favoriet van Brosnan. ,,Monica heeft een tijd geleden een screentest gedaan voor de rol van Bond-girl, maar de sukkels kozen haar niet. Ze gaven de voorkeur aan Teri Hatcher”, sneerde hij.

Volledig scherm Pierce Brosnan en Teri Hatcher waren geen match. © PR

Dustin Hoffman (81) en Meryl Streep (69) in Kramer vs. Kramer (1980)

Meryl Streep wist in haar bloeiende carrière al heel wat Oscars in de wacht te slepen. Ze wordt door velen geprezen om haar karakter, maar tijdens de opnames van Kramer vs. Kramer verliep haar samenwerking met Dustin Hoffman bijzonder stroef. Streep bracht tussen het filmen door steeds wijzigingen aan in het script, waar Hoffman niet van gediend was. Hij zou op de set dan weer voortdurend opmerkingen hebben gemaakt over John Cazale: Meryls eerste grote liefde die ze kort daarvoor had verloren aan longkanker. De actrice schoot later met scherp op Dustin. Ze beweerde achteraf dat de acteur tijdens hun eerste ontmoeting aan haar borsten zat.