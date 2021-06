Deze vrijgezellen gaan op zoek naar de liefde in B&B Vol liefde

Bert

De 59-jarige Bert woont op het Franse platteland in Saint-Seine. Hij heeft een sterke eigen mening en zoekt volgens RTL een vrouw die stevig in haar schoenen staat. Iemand die ‘initiatiefrijk, zelfstandig en ondernemend’ is. Bert had in Nederland een goedlopend financieel bedrijf, maar heeft dit in 2010 verkocht en zijn koffers gepakt om in Frankrijk een B&B te beginnen. Hij heeft alles zelf verbouwd met hulp van vrienden. Bert is niet zo bezig met de toekomst en leeft in het nu. De enige dames die nu rondlopen op zijn erf, zijn de kippen. Een leuke Nederlandse vrouw wil hij hier wel aan toevoegen!

Caroline

Caroline is 49 jaar en woont in Bad Kleinkirchheim in Oostenrijk waar ze een stijlvolle lodge met vijf appartementen verhuurt. De voormalige stewardess kreeg door een zwaar skiongeluk in 2018 pas echt het besef dat het belangrijk is om je dromen na te jagen, aldus RTL. Ze zoekt een sportieve Bourgondiër die ook nog eens charmant is. Op dit moment leeft ze haar droom, maar die zou ze wel het liefst willen delen met een partner.

Debbie

Debbie (31) verloor haar hart aan de Italiaanse havenstad Salerno en opende daar in december 2019 haar eigen B&B. Debbie is volgens RTL een chique, intelligente en ondernemende dame én hartstikke vrijgezel. Op jonge leeftijd had Debbie al de focus op dans (Latin-American). Het is een belangrijk onderdeel van haar leven geweest en het heeft haar gemaakt tot wie ze nu is. Ze zoekt iemand die gezellig en warm is, maar ook zijn mannetje kan staan. Iemand die haar kan verrassen. Alles wat ze wil bereiken in het leven is gelukt, maar ze mist nog één ding, en dat is een leuke man.

Jacob

35 jaar geleden vertrok Jacob naar het zonnige Portugal. Hij kocht een gigantische villa met een grote cactustuin én tennisbaan aan de kust in de Algarve. De 60-jarige Jacob verhuurt zijn stulpje in de zomer aan groepen. RTL omschrijft Jacob als ‘een sportieve man die met de filosofie ‘work hard, play hard’ door het leven gaat’. Hij is veel bezig met de natuur en dieren. Hij valt op vrouwen die eerlijk zijn en open staan om nieuwe dingen te leren. Jacob kan niet wachten om met trots zijn plek aan de Nederlandse dames te laten zien en hoopt een liefdespartner voor de rest van zijn leven te vinden.

Roxanne

Roxanne vertrok niet naar het buitenland om een B&B te beginnen, maar vestigde zich in Roosendaal in de monumentale woonboerderij van haar ouders. Ze is spontaan, positief en gek op koken en reizen. Ze houdt van glamour, maar in de tuin loopt ze het allerliefst gewoon op haar klompen, aldus RTL. Na een carrière in de fashion-industrie, heeft ze het roer omgegooid en is ze uit de grote stad Amsterdam teruggegaan naar haar Brabantse roots. De 32-jarige Roxanne is op zoek naar een ondernemende en verzorgde man die houdt van lekker eten. Ze zoekt iemand die haar weer kan laten zien en laten voelen wat liefde is.

Vincent

De sportieve Vincent (33) heeft naast zijn passie voor wielrennen, ook van jongs af aan al liefde voor Italië gehad. Daarom is hij zijn droom achternagegaan en vertrokken naar het land van pizza’s en pasta’s om samen met een compagnon een groot pand te kopen. Het doel is om binnenkort open te gaan, maar er moet nog een hoop gebeuren. Hij kan de hulp van de dames goed gebruiken. Hij valt op spontane vrouwen met een lieve glimlach, die zelf ook het initiatief durven nemen. Hij hoopt een leuke dame te ontmoeten die het ook echt ziet zitten om samen met hem de B&B tot een groot succes te maken.

‘B&B Vol liefde’ wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers en is vanaf 12 juli zeven weken lang elke maandag tot en met donderdag te zien bij RTL 4.

