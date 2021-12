Deze vrijgezellen gaan op zoek naar de liefde in B&B Vol liefde

Elf vrijgezelle B&B-eigenaren hopen komende zomer de liefde van hun leven te vinden in het RTL-programma B&B Vol liefde . De kandidaten wonen verspreid over Europa om daar hun dromen na te jagen. Er ontbreekt alleen nog één ding: een partner. De zender lichtte vandaag een tipje van de sluier op en maakte bekend welke singles het avontuur aangaan. Deze site stelt ze aan je voor.

Astrid (48 jaar) – Oostenrijk

Astrid ging op jonge leeftijd naar Oostenrijk op vakantie. Ze riep toen al dat ze daar ooit een eigen pension zou openen, nu runt ze haar B&B met haar twee kinderen. Ze is geregeld in de bergen te vinden om te wandelen en te skiën. Astrid is heel handig en heeft geen man nodig voor de klusjes in huis, maar verlangt naar een arm om haar heen. Ze wil volgens RTL graag een man leren kennen die sterk in zijn schoenen staat, haar tegengas kan geven en empathisch is.

Denise (30 jaar) – Spanje

In het zonnige dorpje Órgiva in het zuiden van Spanje, runt de ambitieuze Denise een vakantiecomplex met een groot aantal appartementen. Denise heeft het ondernemen al op jonge leeftijd onder de knie gekregen. Ze is een echte dierenvriend en maakt graag lange wandelingen met haar hond Joey. De sportschool is haar tweede thuis en ze hoopt dat haar toekomstige partner ook sportief is. Ze is op zoek naar een ambitieuze en hardwerkende man met wie ze haar leven kan delen, aldus RTL.

Hans (54 jaar) – Italië

In 1990 vertrok de charmante Hans voor zes weken naar Italië om daar de taal te leren. Hij voelde zich gelijk thuis en heeft het land van pizza en pasta niet meer verlaten. Hij is dol op lekker eten en reist graag naar verre landen. Hij is een liefhebber van planten en bomen en heeft van deze passie zijn werk weten te maken, legt RTL uit. Naast zijn droombaan binnen de plantenbusiness is hij in 2008 een prachtige B&B begonnen in Toscane. Hans mist de romantiek in zijn leven. Hij zou niets liever willen dan kennis maken met een romantische dame die samen met hem de B&B wil runnen.

Hans (59 jaar) – Frankrijk

De muzikale rocker, zoals RTL hem omschrijft, vertoeft sinds 2001 in de bossen in het toeristische zuiden van Frankrijk. Hij is eigenaar van een B&B, die bestaat uit twee riante vakantiehuizen, twee mooie B&B-kamers en een kleine boerencamping. Daarnaast is hij eigenaar van een manege en organiseert hij trektochten voor zijn gasten. Paarden zijn een enorme passie voor Hans en hij zou het leuk vinden als een dame deze passie met hem deelt. Hij wil graag weer verliefd worden en zoekt een goede gesprekspartner om het heerlijke Franse bourgondische leven mee te delen.

Natasja (48 jaar) – Frankrijk

Natasja woont op het platteland in Frankrijk waar ze een watermolen heeft gekocht en die heeft omgetoverd tot een stijlvolle B&B. Ze vertrok uit Haarlem waar ze zich omringde met een groot sociaal netwerk en een succesvolle carrière en vond haar rust in Frankrijk. Ze heeft veel nieuwe vrienden gemaakt, maar mist een diepere connectie met een liefdespartner, stelt RTL. Ze hoopt een man met sprankelende ogen te ontmoeten die haar weer de liefde kan laten zien.

Ted (67 jaar) - Madeira

De opgewekte en zorgzame Ted heeft al op meerdere plekken op de wereld gewoond, maar geniet nu op het bloemeneiland Madeira. Ted gaat er volgens RTL graag op uit, heeft een groot netwerk aan vriendinnen en verschijnt overal met een lach op haar gezicht. Ze verzorgt haar gasten tot in de puntjes maar zou ook heel graag een man gelukkig willen maken. Ze zoekt een actieve man die haar genegenheid, geborgenheid en liefde kan bieden en waarmee ze samen van het leven kan genieten.

Martijn (30 jaar) – Portugal

De reislustige Martijn heeft sinds 2017 een minihotel, waar zijn ouders ook werken, aan de prachtige Portugese westkust. Al vanaf jonge leeftijd raakte hij geïnteresseerd in andere culturen en talen. Dit verklaarde ook zijn keuze om toerisme te studeren en op verschillende plekken op de wereld te gaan wonen. Nu is hij gelukkig in Portugal en zoekt hij een actieve dame bij wie hij zichzelf kan zijn, aldus RTL.

Noes (69 jaar) – Spanje

Noes woont aan de wonderschone Spaanse costa. Zijn B&B ‘The Dancer’ heeft hij vernoemd naar zijn succesvolle danscarrière. Naast ballet, houdt hij enorm van zingen en heeft hij een druk sociaal en sportief leven. Door zijn bedreven carrière als choreograaf had hij weinig tijd voor de liefde, verklaart RTL. Inmiddels heeft hij meer dan genoeg tijd en zou hij dan ook graag een maatje willen vinden om zijn leven mee te delen. Hij zoekt een sportieve man met karakter, humor en een avontuurlijke geest.

Mireille (54 jaar) – Marokko

Deze ‘global nomad’ die over de hele wereld heeft gewoond, is sinds een jaar in het magische Marrakesh beland. Ze is Ayurvedisch chef geweest en heeft hierdoor haar liefde voor spiritualiteit ontdekt. Haar plan is om in het voorjaar een wellnessresort te openen. Ze wil haar leven delen met een avontuurlijke man, die ook houdt van reizen, golfen en lekker eten. Ze hoopt volgens RTL op een man die ‘down to earth’ is en iets met spiritualiteit heeft.

Herman (62 jaar) – Ierland

De goedlachse Herman kwam voor de rust naar Ierland. Hij had in Nederland een eigen lasbedrijf en zag daar geen uitdagingen meer in. Vissen was altijd al een grote hobby van hem en na een visvakantie in Killaloe, werd hij verliefd op het kleine dorpje en het betoverende landschap, zo legt RTL uit. Hij besloot Nederland te verruilen voor Ierland. Hij organiseert daar visvakanties en wandeltochten en heeft hierbij vier kamers te huur in zijn eigen B&B ‘FisHERMAN’. Hij gaat er graag op uit, maar vindt het jammer dat hij dit niet met een leuke vrouw kan delen.

Richard (50 jaar) – Portugal

Na 37 jaar gewerkt te hebben als kokkelvisser op Texel, vond de energieke en stoere Richard dat het tijd werd om meer uit het leven te halen. Hij verruilde het regenachtige Nederland voor het zonnige Portugal, waar hij sinds augustus de trotse eigenaar is van een ware glamping en een riante villa. Hij is nog druk aan het verbouwen, maar hoopt in het voorjaar van 2022 de deuren te openen met een lieve vrouw aan zijn zijde. Hij heeft, zo stelt RTL, een zelfstandige dame nodig die houdt van een goed gesprek en niet bang is om de handen uit de mouwen te steken.

