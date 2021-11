Deze week nieuw op Netflix: Arcane, Red Notice en Gooische Vrouwen

Omroep ON! komt voor tweede jaar op rij met Zwarte Pietenjour­naal

Aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON!) komt vanaf zaterdag 13 november, de dag dat Sinterklaas in Nederland arriveert, met een Zwarte Pietenjournaal, meldt de omroep via sociale media. Vorig jaar zond ON! via de website een soortgelijk programma uit. Dit jaar is het ook via YouTube te zien.

10 november