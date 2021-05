Deze week nieuw op Netflix: Lucifer, Master of None en Girls Trip

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Master of None - seizoen 3



Seizoen 3 van Master of None draait niet meer om personage Dev, maar om Lena Waithes personage Denise. We volgen het romantische leven van Denise en haar vrouw Alicia (Naomi Ackie). De kinderwens van Alicia zet hun relatie onder druk.

Close Enough - seizoen 2



Josh en Emily waren kort geleden nog feestende twintigers, maar het ouderschap heeft hen sterk veranderd. In deze geanimeerde comedy zie je hoe ze daarmee omgaan.

Ragnarok - seizoen 2



De serie Ragnarok speelt zich af in het fictieve Noorse dorpje Edda, waar niet alle inwoners zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Dorpelingen krijgen te maken met zware vervuiling en smeltende gletsjers. Alleen een oude legende kan totale verwoesting tegengaan.

Eden - seizoen 1



De Japanse animatieserie Eden draait om een meisje dat in het geheim wordt opgevoed door robots. Langzaam maar zeker ontdekt ze de duistere geheimen achter haar utopische wereld waarin de mensheid bijna is verdwenen.

The Kominsky Method - seizoen 3



Sandy Kominsky (Michael Douglas) is terug in het derde en laatste seizoen van de sitcom The Kominsky Method. Dit seizoen moet Sandy zien om te gaan met de dood van zijn grote steun en toeverlaat Norman (Alan Arkin). Tussendoor is er misschien nog hoop voor zijn ingezakte acteercarrière.

Lucifer - seizoen 5, deel 2



De acht nieuwe afleveringen van Lucifer sluiten seizoen 5 definitief af. Hierna keert de serie nog terug voor een zesde en laatste seizoen.

Films

Girls Trip



Vier studievriendinnen die elkaar in de loop van de jaren een beetje uit het oog zijn verloren, gaan los op het jaarlijkse Essence Festival in New Orleans. Daar wordt de vriendschap getest en een nieuw leven ingeblazen met de nodige hulp van drank.

Creating an Army of the Dead



De zombiefilm Army of the Dead heeft een kleine documentaire, waarin een kijkje achter de schermen wordt gegeven. Regisseur Zack Snyder legt uit hoe hij Zombie-Vegas creëerde en ook het maakproces van de zombies zelf komt aan bod.

Nail Bomber: Manhunt



Nail Bomber: Manhunt duikt in de bomaanslagen van 1999 in Londen, gericht tegen de zwarte, Bengaalse en homoseksuele gemeenschappen. Ook de jacht op de extreemrechtse dader komt aan bod.

Blue Miracle



In deze Netflix Original proberen een voogd en zijn kinderen een in geldnood verkerend weeshuis te redden van de ondergang. Ze doen mee aan een lucratieve viswedstrijd en krijgen hulp van een aan lager wal geraakte schipper.

