Deze week nieuw op Netflix: The Blacklist, Grond en Bohemian Rhapsody

KIJKTIPSWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

The Blacklist - seizoen 8

In de misdaadserie The Blacklist geeft de meest gezochte crimineel ter wereld zichzelf aan om de politie te helpen terroristen op te sporen. Raymond ‘Red’ Reddington wordt als ‘Concierge of Crime’ bijgestaan door Liz. Vanwege het coronavirus konden er dit seizoen minder afleveringen worden opgenomen, waardoor er een bijzondere aflevering te zien is waarin live-action scènes worden afgewisseld met speciale geanimeerde scènes.

Grond - seizoen 1

In de nieuwe tragikomische serie uit België doen Ismaël ‘Smile’ en zijn beste vriend JB er alles aan om snel rijk te worden, maar dat is met hun eerdere uitvindingen helaas nog niet gelukt. Wanneer van Smile wordt verwacht dat hij bijdraagt aan het bedrijf van zijn vader, komt hij per toeval op een geniaal idee.

Young, Famous & African - seizoen 1

Een gloednieuwe realityserie waarin een groep beroemde en welvarende sterren wordt gevolgd, terwijl ze werken, spelen, flirten en ruziemaken in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg.

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.

Sarma Melngailis wordt de koningin van de veganistische keuken genoemd en is de eigenares van Pure Food and Wine in New York. Ze valt echter van haar troon als ze twee miljoen dollar blijkt te hebben gestolen. Sarma is in de ban geraakt van de crimineel Shane Fox, die zegt haar hond onsterfelijk te kunnen maken.

Films

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

In het vervolg op de film The Hitman’s Bodyguard zijn bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) en huurmoordenaar Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) opnieuw tot elkaar veroordeeld. Deze keer omdat Kincaids vrouw (Salma Hayek) beschermd moet worden. Ook Noortje Herlaar en Barry Atsma hebben een rolletje te pakken in deze actiefilm.

Bohemian Rhapsody

Deze muzikale film vertelt het epische verhaal van de rockband Queen en de flamboyante zanger Freddie Mercury. Rami Malek kreeg een Oscar voor zijn rol als frontman van de band.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.