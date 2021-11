Deze week nieuw op Netflix: The Shawshank Redemption, Inception en Narcos: Mexico

KijktipsWekelijks kondigt Netflix nieuwe films en series aan. In deze rubriek schrijven we over het verse aanbod dat deze week op Netflix verschijnt.

Series

Big Mouth - seizoen 5

Big Mouth keerde deze week terug met het vijfde seizoen. Nick is verliefd op Jessi, maar zij heeft gevoelens voor heel iemand anders. En Jay krijgt last van een ‘haatworm’, die steeds extremere vormen aanneemt.

Narcos: Mexico - seizoen 3

Dit derde, en laatste, seizoen van Narcos: Mexico speelt zich af in de jaren negentig en nieuwe drugskartels doen een poging om de macht te grijpen in Mexico. Ze zijn een stuk gewelddadiger dan de bestaande organisaties en zorgen voor nóg meer chaos dan we al kenden.

Catching Killers - seizoen 1

Onderzoekers en rechercheurs gooien in deze nieuwe true crime-serie de deuren wagenwijd open: ze onthullen heftige en schokkende details uit hun beruchte seriemoordenaarszaken.

Below Deck Mediterranean - seizoen 3

Seizoen 3 van realityreeks Below Deck Mediterranean staat sinds deze week op Netflix. In deze serie vaar je mee met kapiteins Sandy en Mark, die laten zien hoe ze omgaan met wilde scheepsbemanningen en veeleisende, soms zeurende gasten op hun jacht.

Films

The Departed

In Martin Scorsese’s moderne meesterwerk The Departed kruipen onder- en bovenwereld steeds dichter bij elkaar. Een agent (Leonardo DiCaprio) infiltreert in de maffiabende van Frank Costello terwijl een van Franks onderdanen (Matt Damon) juist bij de politie binnendringt. Wat volgt is een gevaarlijk kat-en-muisspel.

Inception

Wie nog meer Leonardo DiCaprio wil streamen zit goed deze week, want Christopher Nolans Inception kwam ook (weer) online. Hierin speelt Leo de ‘dromendief’ Dom Cobb die letterlijk in dromen binnendringt om geheimen uit het onderbewustzijn te jatten. Met verder o.a. ook rollen voor Tom Hardy, Cillian Murphy, Marion Cotillard en Joseph Gordon-Levitt.

Love Hard

Natalie (Nina Dobrev) denkt de perfecte man te hebben ontmoet op een datingapp. Ze reist helemaal naar de andere kant van het land om hem te verrassen, maar ontdekt tot haar grote schok dat deze Josh helemaal niet lijkt op zijn foto’s. Haar droomman is in feite een ongelooflijke nerd die de foto’s van zijn schoolvriend Tag heeft gebruikt. Om het bedrog goed te maken, besluit hij Natalie en Tag te koppelen.

The Harder They Fall

Idris Elba speelt de meedogenloze misdaadbaas Rufus Buck die uit de bak komt en het Wilde Westen weer onveilig gaat maken. Totdat revolverheld Nat Love op zijn pad komt en wraak wil nemen op de schurk en zijn gewelddadige bende.

The Shawshank Redemption

De volgens velen ‘beste film ooit’ draait om de onterecht veroordeelde Andy Dufresne (Tim Robbins), die in de bak een bijzondere vriendschap sluit met gevangene Red (Morgan Freeman). In de loop der jaren wordt hun vriendschap hechter, maar de barre omstandigheden in de gevangenis ook.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:

