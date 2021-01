Deze zangeres heeft de meest aanstekelijke lach van Nederland

,,Dit is natuurlijk de enige prijs die er in mijn carrière toe doet’’, grapte Lisa toen de dj haar via FaceTime vertelde dat ze heeft gewonnen. Behalve de titel kreeg ze ook een enorme bokaal, die ze opdroeg aan haar fans. ,,Ik ben heel blij dat ik hem eindelijk heb, ik heb er jaren voor getraind en geoefend. Dus deze is voor jullie!’’

De verkiezing was onderdeel van Barry Pafs ‘positiviteitsweek’. Die riep hij in het leven om luisteraars door de week van Blue Monday te helpen, oftewel de meest deprimerende dag van het jaar. Luisteraars konden hun favoriete lachers aanmelden via de site, app en het Instagram-account van de zender. Hoeveel mensen dat precies deden is niet duidelijk, maar een woordvoerster spreekt van ‘honderden’ stemmers.



Lisa werd duidelijk het vaakst genoemd, waarschijnlijk mede dankzij haar actieve schare fans. Ook Gordon en Ilse DeLange kwamen voorbij, is te zien op sociale media.