DI-RECT en Eefje de Visser grote winnaars Edisons 2021

DI-RECT maakte met het nummer Soldier On, dat vorig jaar onbedoeld uitgroeide tot de nationale soundtrack van de coronacrisis, de jury dusdanig enthousiast, dat dit door hen werd beloond met het felbegeerde beeldje in de categorie Song. ,,Dit is een track die elke keer opnieuw kippenvel geeft en de tijd voor 3 minuten en 49 seconden even stil laat staan. Het nummer is een eerbetoon aan iedereen die op durft te vallen in een door angst gedreven wereld’’, laat de jury weten. De band mocht daarnaast ook de prijs in de categorie Rock in ontvangst nemen, met hun ‘steengoede’ album Wild Hearts.

Ook Eefje de Visser viel dit jaar twee keer in de prijzen. Zij kreeg de Edison in misschien wel de belangrijkste categorie: Album. Met haar vierde album Bitterzoet creëerde de zangeres volgens de jury ‘een indrukwekkend eigen universum van klank en taal.’ Eefje de Visser wil een groot publiek bereiken én is compromisloos. Die combinatie zorgde bij de jury voor nog meer enthousiasme en daarvoor mocht ze ook de prijs in de categorie Alternative in ontvangst nemen.

Andere prijswinnaars

Rob de Nijs won een Edison in de categorie Nederlandstalig met zijn album‘t Is Mooi Geweest. Na een muzikale loopbaan van 57 jaar is dit album zijn muzikale afscheid. Akwasi, die dit jaar meerdere malen in opspraak kwam na zijn speech op De Dam tijdens een Black Lives Matter-protest won met zijn clip voor het nummer Extase de prijs in de categorie Videoclip. Andere prijzen gingen naar Davina Michelle (pop), rapper Kevin (hiphop) Lucas & Steve (dance) en Sophie Straat (Hollands).

Acteur Bilal Wahib krijgt, anders dan was gepland, geen Edison Pop. Hij zou die ontvangen in de categorie Nieuwkomer voor zijn hitsingle Tigers. De Edison Stichting besloot deze week van de toekenning af te zien, vanwege alle ophef die is ontstaan nadat Wahib in een livestream een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien.

De Edison Pop Oeuvreprijs werd gisteren al uitgereikt aan The Opposites. Het duo, bestaande uit Willem ‘Willy’ de Bruin en Twan ‘Big2' van Steenhoven, mag het beeldje zondagavond bij de talkshow Humberto mee naar huis nemen.

De uitreiking van de Edison Pop zag er dit jaar vanwege de coronacrisis iets ander uit dan normaal. De winnaars van de prestigieuze Nederlandse muziekprijzen werden vandaag bekendgemaakt in het tv-programma Matthijs Gaat Door. De uitzending stond volledig in het teken van de Edison Pop.

