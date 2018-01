Diana Ross (73) gaat swingend uit haar dak in homobar

Levende legende Diana Ross maakte in de jaren zestig furore met The Supremes. In de jaren zeventig ging ze solo en had flink wat hits. Daarnaast speelde ze in een aantal films. Zo was ze te zien in The Wizz uit 1978 en Lady Sings The Blues uit 1972. De diva treedt nog steeds op maar stukken minder dan in haar gloriejaren. Behalve Evan heeft ze nog vier kinderen: Rhonda (46), Tracee (45), Chudney (42) en Ross (30).