Diana Ross (77) is terug: zomerse en aanstekelijke single belooft wat voor het najaar

Dat Diana Ross (77) niet achter de geraniums zit, was wel duidelijk, toch is de aankondiging van haar nieuwe album Thank you een verrassing. De soul- en discodiva was 54 toen ze haar laatste album met nieuwe muziek uitbracht.

Overduidelijk heeft de coronalockdown inspiratie gebracht aan Diana Ross. Met minimale bewegingsvrijheid en een opnamestudio aan huis kwam de voormalige Supremes-zangeres op het idee van wat wel een muzikale rentree mag worden genoemd. Want hoewel Diana Ross deze eeuw nog veelvuldig optrad over de hele wereld, bleef het doodstil wanneer het aankwam op nieuw materiaal.

Natuurlijk, Diana Ross kwam vijftien jaar geleden binnen één jaar met de albums Blue en I love you, maar het eerste betrof nooit uitgebracht werk van begin jaren 70 en van het tweede was alleen het titelnummer nieuw.

Werkrelaties

Dat is met Thank you, een ode aan haar fans en de luisteraars in het algemeen, wel anders. Ross is in de coronatijd spannende werkrelaties aangegaan met een fiks aantal producers en liedjesschrijvers die je niet aan haar zou linken. Zo is Jack Antonoff bekend van zijn werk met Taylor Swift en Lana Del Rey, kennen we Jimmy Napes vooral van Sam Smith en Disclosure en maakte Amy Wadge naam door liedjes te schrijven met en voor Ed Sheeran.

Ross, die het nieuws slechts van een korte verklaring voorzag, wil vooral haar dankbaarheid uitspreken naar haar fans. ,,Deze is van mij voor jullie’’, schrijft ze op Twitter bij een fragment van haar single die vandaag uitkwam. ,,Ik ben oneindig dankbaar dat ik de kans kreeg om deze muziek op te nemen’’, meldt ze in een persbericht. ,,Jullie horen er mijn stem in, maar ook mijn hart.’’

Haar 25ste studioalbum Thank you verschijnt in september, in juni 2022 geeft ze een aantal optredens in Engeland. Er is nog niets bekend over eventuele Nederlandse optredens van Ross, die vorig jaar als een van de headliners was geboekt voor het wegens corona afgelaste North Sea Jazz.

Hoe klinkt Diana Ross nu? Eigentijds en toch vertrouwd, die omschrijving is van toepassing op Thank you, de single die Diana Ross vandaag lanceerde in de aanloop naar haar gelijknamige album, komend najaar. In een opgewekt, energiek lied bezingt de 77-jarige diva haar dankbaarheid.

De eerste pianoklanken en haar herkenbare stem brengen het gevoel van Motown, toch klinkt het nergens belegen. De hoofdrol is voor de vocalen, het funky basgeluid, de blazers en drums staan volledig in dienst van Ross.

Het zomerse en aanstekelijke resultaat belooft wat voor het najaar, wanneer het dertien nummers tellende Thank you uitkomt. Dan zal ook blijken hoe veelzijdig de inbreng van de rij co-auteurs en producers precies is geweest.

Een nieuw album is in elk geval een passende aanleiding voor een tour van Ross, een van de succesvolste zangeressen aller tijden, die al sinds haar 15de in een band zingt. In 1959 begon ze bij de Primettes, de meidengroep die twee jaar later werd omgedoopt tot the Supremes, het begin van een succesperiode met hits als Stop! In the name of love, Baby love en You can’t hurry love. Sinds 1970 boekte Ross solosuccessen met onder meer haar cover van Ain’t no mountain high enough, Upside down en Chain reaction.

Gelredome

Waar Diana Ross lang geen nieuwe muziek meer opnam, bleef ze wel altijd zingen. In Nederland deed ze dat voor het laatst in 2009, in het Gelredome in het kader van Symphonica in Rosso. Het was een van haar zeldzame uitstapjes van Ahoy, wat in Nederland haar vaste concertlocatie is geworden. In het laatste decennium bleef ze veelvuldig optreden in andere delen van de wereld. Waar corona haar inspireerde tot nieuwe muziek, leidde de pandemie er ook toe dat ze haar beoogde bezoek aan Nederland voor North Sea Jazz moest afzeggen.

The Supremes, met van links naar rechts Florence Ballard, Mary Wilson en Diana Ross