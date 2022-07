Diana Ross (78) windt Ahoy om haar vinger: een levende jukebox vol hits én weer goed bij stem

Maxim Hartman haalt uit naar boer in talkshow Renze: ‘Boer zijn is geen recht’

633.000 mensen zagen gisteravond hoe Maxim Hartman en melkveehouder Dolf Heikoop flink met elkaar clashten in de gloednieuwe talkshow van Renze Klamer. De mannen raakten in discussie over de impact van stikstof, waarna Hartman meermaals liet blijken dat hij vindt dat de boeren de plannen moeten accepteren. ,,Boer zijn is geen recht. Snap je dat? Waar komt toch dat idee vandaan?”

