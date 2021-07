Diana zou vandaag 60 zijn geworden: haar invloed reikt tot ver over haar graf

‘Prins Harry zonder Meghan aangekomen in Engeland voor herdenking Diana’

25 juni Prins Harry is vandaag aangekomen in Engeland voor de herdenking van de zestigste geboortedag van zijn moeder Diana volgende week. Dat melden Britse media. Hij zou inmiddels verblijven in Frogmore Cottage in Windsor, een monumentaal huis van de koninklijke familie.