Dichter Jules Deelder (75) overleden

Deelder was naast dichter ook schrijver, muzikant en performer. Met name in Rotterdam - waar hij bekend staat als de nachtburgemeester - gold hij als een opvallende verschijning. Vorige maand, op 24 november, gaf Deelder nog een groot feest ter ere van zijn verjaardag in de Doelen. Onder anderen Benjamin Herman, Hans Dulfer en Loes Luca waren te gast.

Van Deelder was bekend dat hij het gebruik van drugs niet schuwde. Hij gebruikte iedere dag speed, om weer ‘bij zijn positieven te komen'. ,,En dat is minder vaak dan vroeger. Het zal best slecht voor je zijn, maar ik merk daar niets van’’, zei hij in een interview met het AD. ,,Volgens het boekje kun je misschien niet leven zoals ik, maar ik ben al veel ouder dan mijn vader ooit geworden is. Hij werd 58 en ik heb hem nooit anders gekend dan met pijn in zijn sodemieter. Ik heb nog nooit wat gehad, heb niet eens een huisarts. Gebruiken is voor mij het middel om een doel te bereiken. Ik leg mezelf een bepaald regime op, zodat ik dicht en muziek maak. Bovendien is het leven strontvervelend zonder speed. Maar elk woord dat je eraan vuilmaakt kan verkeerd worden uitgelegd en worden opgevat als propaganda, daar wil ik me helemaal niet schuldig aan maken. Al vind ik wel dat je drugs niet zou moeten verbieden. Er is nog nooit zo veel gezopen als tijdens de drooglegging. Het is echt niet zo dat heel Nederland dan meteen aan de naald zit als drugs legaal zijn.”