Diederik Jekel vond liefde in coronatijd: ‘Na paar minuten wist ik: dit is de vrouw van mijn leven’

Wat verheugde de 17-jarige Diederik zich op de voorstelling. Na wekenlange repetities was de première van de musical in zicht. Het podium van de Kees Boekeschool, in Bilthoven en omstreken ook wel bekend als De Werkplaats, lonkte. Tegelijk voelde Diederik Jekel zich de laatste dagen misselijk en moe. De tiener moest overgeven en raakte gewicht kwijt. Zijn ouders maakten zich zorgen. ‘Ze moesten de afweging maken: ons kind is dan wel ziek, maar kunnen we hem het allerleukste ontnemen, namelijk: theater. Ik had hen niet verteld hóe ellendig ik me voelde, dus ik speelde, maar een dag erna ging het zo slecht dat mijn ouders me naar het ziekenhuis brachten. In de auto viel ik weg. Ik heb twee dagen in subcomateuze toestand op de intensive care gelegen. Als we zes uur later waren geweest, had ik het niet kunnen navertellen.’