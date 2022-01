‘Diepgaand’ extra onderzoek naar fusie Talpa en RTL vanwege mogelijke negatieve gevolgen

Één reus in plaats van twee partijen

Verder krijgen distributeurs van televisiekanalen, zoals VodafoneZiggo en KPN, bij hun onderhandelingen straks te maken met één grote aanbieder, in plaats van twee. Het onderzoek moet uitwijzen of RTL en Talpa daardoor hogere prijzen kunnen afdwingen, want dat kan er uiteindelijk toe leiden dat consumenten meer moeten betalen voor televisie.

De geplande fusie van de twee mediabedrijven staat niet op losse schroeven vanwege het schandaal rond The Voice of Holland, vertelde RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst vorige week in de talkshow Beau. Van der Vorst vindt wel dat Talpa in 2019 aan RTL had moeten melden dat bandleider Jeroen Rietbergen was berispt vanwege wangedrag. Hij gaf niet direct antwoord op de vraag of hij nog vertrouwen heeft in Talpa-baas John de Mol, maar zei wel vertrouwen te hebben in diens ‘creativiteit en vakmanschap’.