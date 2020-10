Diggy Dex zingt speciale cover voor zijn moeder in laatste aflevering Beste Zangers

Het negentiende seizoen van Beste Zangers was het best bekeken seizoen aller tijden. Wekelijks zaten meer dan één miljoen kijkers aan de buis gekluisterd om Miss Montreal, Wulf, Milow, Diggy Dex, Tabitha, Stef Bos en Suzan & Freek liedjes te zien zingen. Iedere aflevering stond in het teken van één zanger, waarbij liedjes van en voor elkaar werden gezongen. Met de duettenaflevering van vanavond komt de reeks, die is opgenomen op Ibiza, tot een einde.

De week vloog volgens de deelnemende artiesten voorbij. Voor de laatste aflevering, die om ‘gezellig duetjes zingen’ draaide, halen ze nog één keer alles uit de kast. De mooiste outfits werden uit de kast gehaald en duo’s werden gevormd. Zo kozen Suzan & Freek voor Tabitha, alle drie geboren in de jaren 90. En daarom kozen ze ook voor het nummer Hou Vol Hou Vast van BLØF. Tabitha valt in de smaak, want later nodigt ook Wulf haar uit voor een duet. Hij is enorm fan van Shawn Mendes dus koos hij voor diens megahit Señorita.

De Belgische Milo zag in Diggy Dex een goede partner en stuurde hem het nummer Same Love van Macklemore en Ryan Lewis. Daar maakte Diggy Dex een persoonlijke Nederlandse variant van in het teken van zijn moeder. Voorafgaande aan hun optreden vertelt Diggy Dex daarover: ,,Het is een lied over de liefde tussen twee mannen of vrouwen en dat raakte mij meteen. Mijn moeder verliet mijn vader, voor een vrouw. Ik heb dat nooit als vreemd ervaren. Achteraf hoorde ik dat er toch een heleboel vreemde reacties kwamen op die keuze. Dat wil ik toch even benoemen, dat we allemaal wat meer liefde naar elkaar toe moeten geven.”

Diggy Dex kiest zelf voor een duet met Suzan & Freek. ,,Ik doe mee aan een project waarbij je je verbindt aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Daarom koos ik voor Lampedusa van Christophe Maé. Een nummer over het vluchtelingeneiland voor Italië. Voor dit duet heb ik het vertaald en ben ik in de huid van een vluchteling gekropen.” Miss Montreal kiest net als Diggy Dex ook voor Milo. Have you ever seen the rain van John Fogerty. De andere zangers reageren verrast op het duo. Simon: ,,Dit was zo'n mooi duet, misschien moeten ze voorlopig maar een duo blijven.”

Milo mag drie keer het podium op, want Tabitha wil met hem het nummer Best Part of Me van Ed Sheeran en Yebba vertolken. Aan Stef Bos de eer om als laatste het podium te betreden. Het nummer dat hij samen met Miss Montreal doet achtervolgt hem naar eigen zeggen al jaren: Laat Me van Ramses Shaffy.

Dit seizoen scoorde niet alleen goed bij het publiek, het zorgde ook voor een flink tranendal onder de deelnemende artiesten. Meer dan eens barstten Miss Montreal, Tabitha, Diggy Dex en de anderen in tranen uit, doordat ze zo geroerd waren door de uitvoering van hun eigen nummer. Ook vanavond waren er her en der natte ogen te zien.

