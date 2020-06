Dinand is terug! ‘Soms vergeet je wat je ’t meest gelukkig maakt’

video Ha­zes-co­ver van ex-verslaafde raakt André: ‘Je klinkt als hij’

12 juni De ex-verslaafde Ricardo (65) heeft vanavond diepe indruk gemaakt op de jury van de nieuwe SBS 6-zangwedstrijd We Want More. Voor het oog van André Hazes zong hij Zij gelooft in mij van diens vader, met direct een plek in de halve finale tot gevolg. ,,Sinds senior heb ik dit niet zo mooi gehoord.’’