Dino’s Bezorgservice wint ‘prijs’ voor slechtste programma van het jaar

,,Showcolade kwam vooral negatief in de pers”, zegt de jury, doelend op een spelshow van Omroep Max waarbij BN’ers moesten raden of voorwerpen van chocola waren of niet. ,,Maar van Dino’s Bezorgservice was helemaal geen chocolade te maken. Een schreeuwende presentator die heel graag Henny ‘Surprise’ Huisman wil zijn in een zeer onlogische formule, heeft zelfs de meeste honkvaste NPO 1-kijkers weten weg te jagen.” Het programma van Jandino Asporaat wint daarom De TV Knollen Award 2021 voor slechtste tv-programma van het jaar.