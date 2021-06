Dione de Graaff is kind van de rekening bij de NOS

Je kunt veel zeggen van Dione de Graaff, maar haar humeur en gevoel voor humor lijden er niet onder dat zij en haar Avondetappe momenteel het kind van de rekening zijn bij de NOS. ,,Je gelooft het bijna niet, maar we gaan echt beginnen’’, sprak ze maandagavond, nee dinsdagnacht, monter rond 0.30 uur toen Frankrijk en Zwitserland eindelijk hun strafschoppen hadden genomen, Henry Schut met zijn gasten uitgekletst was over Frank de Boer en ook het late Journaal was geweest. Ze moet tijdens het wachten haast wortel hebben geschoten in haar bloemetjesjurk.